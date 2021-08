Powergrip perustettiin viiden kaveruksen toimesta vuonna 2009 rahoittaakseen hieman frisbeegolf-harrastustaan. Toimitusjohtaja Pasi Laukkanen itse aloitti frisbeegolfin pelaamisen vuonna 2005. Laji on nostanut suosiotaan Suomessa huimasti viimeisen viiden vuoden aikana. Viimeisen viiden vuoden aikana harrastajamäärät ovat kasvaneet ja Suomessa on nyt yli 800 rataa ympäri maan. Pahimmillaan radoilla on pitkätkin jonot, ja lajin suosion myötä on tullut myös haitallisia lieveilmiöitä. Pääosin ilmiö on kuitenkin positiivinen.