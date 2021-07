Heinäkuun lomasesonki on tuonut vilkkautta oululaisten hotellien auloihin. Vaikka ulkomaisten turistien määrä on huvennut, on kotimaisia yöpyjiä riittänyt aiempaa enemmän.

Best Western Hotel Apollon yrittäjä Jouni Lanamäki kertoo, että hotellin tilanne on ollut heinäkuun ajan hyvä.