Kari Hotakainen on potenut vakava-asteista maailmantuskaa pienestä pojasta lähtien. Hänen mielestään hyväosaisen ihmisen huono omatunto on hyvä omatunto. Hän palaa usein ajatuksissaan siihen, miten meillä on oikeus tähän kaikkeen, kun monella muulla ei ole yhtään mitään.