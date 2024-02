Kolarin Äkäslompolossa syttyi maanantain ja tiistain välisenä yönä tulipalo kaksikerroksisessa hostellirakennuksessa, kertoo Lapin pelastuslaitos. Silver Fox -hostelli tuhoutuu palossa kivijalkaan saakka.

Viranomaisilla ei ole toistaiseksi varmuutta, kuinka monta henkeä rakennuksessa on ollut palon syttyessä. Osa ihmisistä on siirretty toisaalle majoittumaan ja osa on kuljetettu ensihoidon toimesta jatkotutkimuksiin Rovaniemelle.

Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

Tiistaiaamuna kahdeksan aikaan sammutustyöt olivat vielä käynnissä. Poliisi tutkii tilannetta, kunhan sammutustyöt ovat päättyneet.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Kartanontiellä syttyneestä tulipalosta noin puoli yhden aikaan aamulla. Viranomaisten saapuessa paikalle hirsirakennus oli täyden palon vaiheessa ja osittain jo sortunut

Ihmiset olivat poistuneet rakennuksesta omatoimisesti, kertoi päivystävä palomestari Tuomas Korhonen noin neljältä aamulla STT:lle. Pelastuslaitoksella ei kuitenkaan ollut vielä varmaa tietoa siitä, paljonko ihmisiä oli sisällä rakennuksessa.

Hostellista evakuoitiin noin 30 ihmistä

Hostellista evakuoitiin noin 30 ihmistä, joista suurin osa on eurooppalaisia matkailijoita. Joukossa on myös neljä suomalaista, kertoo Lapin hyvinvointialueen sosiaalityön pohjoisen palvelualueen vastuuyksikköjohtaja Suvi Seikkula.

Seikkulan käsityksen mukaan joukossa ei ollut lapsia.

Matkailijoille on järjestetty majoitus aamuyön aikana lähimajoitusliikkeistä. Seuraavaksi matkailijoiden kanssa selvitetään, mikä on kenenkin henkilökohtainen tilanne.

– Minkälaisia varusteita ja tarvikkeita he tarvitsevat ja miten on kotimaahan paluu tulossa. Osalle yritetään järjestää aikaisemmin paluu kotimaahan, kertoo Seikkula.

Seikkulan tietojen mukaan ihmiset ovat poistuneet hostellista hyvin vähillä varusteilla. Tämän vuoksi tehdään myös mahdollisia varustehankintoja.

– Ensisijaisesti varustehankinnoista vastaavat matkailijat itse oman varallisuutensa ja tilanteensa mukaan, mutta mikäli ei ole matkavakuutuksia tai varallisuutta, niin sosiaalitoimi tarjoaa välttämättömän taloudellisen tuen ja varustehankinnat.

Matkailijoille on tarjottu keskusteluapua jo aamuyöstä. Psykososiaalista tukea järjestetään vielä päivemmällä.

Palanut rakennus tunnettiin ennen hostelli Ylläskartanona. Sen omisti Suomen Latu. Sittemmin tiloissa on toiminut myös hostelli 7 Fells. Kuva: Heikki Liimatainen

Uutista päivitetään.

Päivitetty 9:20 sosiaalityön vastuuyksikköjohtajan kommenteilla

Päivitetty poliisin tiedoilla 8:31.

Lisätty tieto 6:31: Palomestarin kommentit.