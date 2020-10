Värikallion tunnetuimpiin kuuluvien kolmiopäisten hahmojen rinnalta löytyi kolmas kolmiopää. Kuva: Pekka Honkakoski

Yksi kuvausmatka Hossan Värikalliolle on tarjonnut Pekka Honkakoskelle ihmeteltävää jo pitkän aikaa. Kuvasarjasta on löytynyt kerta toisensa jälkeen uusia kuvia tai kuvan osia. Edellisen kerran jälkeen uusia tapauksia on löytynyt 20.

– Uusia löydöksiä on tullut lähes kyllästymiseen asti. Kuvia löytyi aina lisää ja lisää, minkä takia jouduin editoimaan videoesitystä uusiksi, Honkakoski kertoo.