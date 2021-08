Hossan kansallispuistossa uusittiin muun muassa pitkospuita tänä kesänä kulkemisen parantamiseksi. Kuvituskuva. Kuva: vappu jaakkola

Hossan kansallispuistossa on tänä kesänä uusittu runsaasti retkeilyrakenteita ja lisätty kansallispuiston estettömyyttä, Metsähallitus tiedottaa. Tänä kesänä kävijöitä on ollut Hossassa runsaasti ja uusituille palveluille on kysyntää. Paula-myrsky ei tehnyt juurikaan tuhoa Hossan retkeilyrakenteille ja uudistamisia päästiin tekemään suunnitellusti.

–Kelit ovat suosineet niin retkeilyä kuin kunnostustöitäkin, ja uusille esteettömille palveluille on ollut jo käyttöä. Toivottavasti käyttö lähtee kasvamaan, kun saamme lisättyä kävijöiden tietoisuutta uudistuksista. Ja kun vain korona helpottaa, olemme valmiina vastaanottamaan ryhmiäkin, luontovalvoja Tapani Seppänen Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo tiedotteessa.