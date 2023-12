Palomies tutki tulisijan hormia. Kuva: Jussi Väätäinen

Kuusamon Rukalle hälytettiin lauantaina kello 15 pelastuslaitos ison kelomökin hormipalon takia. Hälytystehtävä Hiihtokouluntien varrella lähellä Rukan kylää kirjautui keskisuureksi rakennuspaloksi, mutta tilanne paikalla oli pienempi.

– Tässä on ollut jonkinnäköinen hormipalo ja siitä on tullut niin sanottu ketunhäntä tuonne ulkoilmaan. Ulkopuoliset on huomanneet sen ja tehneet hälytyksen, totesi apulaispalopäällikkö Ari Virtanen hieman ennen kello 16:ta.