Sisäleikkipuistoketju Hoplop Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Yhtiö kertoi yrityssaneeraushakemuksesta perjantaina verkkosivuillaan.

Yhtiöllä on Pohjois-Suomessa kaksi sisäleikkipuistoa, Oulussa ja Rovaniemellä.

HopLopin tiedotteessa kerrotaan, että saneeraushakemuksen taustalla on koronaepidemian aiheuttama vaikea taloudellinen tilanne. Yhtiön mukaan hakeutuminen yrityssaneeraukseen ei kuitenkaan vaikuta HopLop-puistojen toimintaan, vaan ne ovat auki nykyisten aukioloaikojen puitteissa.

– Uskomme HopLopin tulevaisuuteen ja haluamme jatkossakin tarjota suomalaisille lapsiperheille mahdollisuuksia turvalliseen liikuntaan ja leikkiin, HopLopin toimitusjohtaja Kalle Peltola kertoo tiedotteessa.

Peltolan mukaan HopLopeissa on koronaviruksen vuoksi pinnoitettu kosketuspintoja viruksia tuhoavalla pinnoitteella. Lisäksi kävijämäärää on rajattu puoleen ja puistoissa on otettu käyttöön ajanvarausjärjestelmä.

Vuonna 2006 perustetulla sisäleikkipuistoketjulla on yhteensä 22 toimipistettä ympäri Suomea.