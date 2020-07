Mielenosoittajat vaativat Hongkongin vapauttamista keskiviikkona. Vastaavista kylteistä voi poliisin mukaan joutua nyt vastuuseen. Kuva: MIGUEL CANDELA

Hongkongin tiistaina voimaan astunut uusi turvallisuuslaki johti ensimmäisiin pidätyksiin heti keskiviikkona.

Poliisi julkaisi keskiviikkona Twitterissä kuvan suuresta lipusta, jossa luki "itsenäisyys Hongkongille" suurilla kirjaimilla englanniksi ja kiinaksi. Lippujen yhteydessä näkyi mies, jonka t-paidassa luki "vapauttakaa Hongkong".

– Tämä on ensimmäinen lain voimaantulon jälkeen tehty pidätys, poliisi tviittasi.

Lipun tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että lipun yläosaan on painettu pienellä sana ei. Näin sen merkitys olisikin käänteinen. Poliisi ei kommentoinut tapausta eikä ole tietoa, vapauttaako pieni präntti miehen syytteistä.

Yhteensä poliisi pidätti keskiviikkona lähes 200 ihmistä.

Poliisi varoitti banderollilla

Uudet turvallisuuslait kieltävät tekevät muun muassa itsenäisyyden ajamisesta, vallankumouksellisuudesta, terrorismista ja salaliitosta vieraiden valtioiden kanssa rangaistavaa. Näistä rikoksista voi saada jopa elinkautisen.

Esimerkiksi itsenäisyyttä tukevan lipun heiluttamista voitaisiin pitää lain nojalla rikoksena.

Lisäksi laki mahdollistaa kiinalaisten turvallisuusviranomaisten toiminnan Hongkongissa ja mahdollistaa rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan oikeudenkäyntiä varten.

Kiina ajoi lain voimaan vastauksena Hongkongissa kuukausia viime vuonna kestäneihin mielenosoituksiin.

Keskiviikkona tuhannet hongkongilaiset osoittivat jälleen mieltä. Heinäkuun ensimmäinen päivä on perinteinen mielenosoituspäivä Hongkongissa, sillä alueen hallinta siirtyi Britannialta Kiinalle tänä päivänä vuonna 1997.

Tämän vuoden mielenosoitukset oli kielletty koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettuihin rajoituksiin. Poliisi käytti vesitykkejä ja kyynelkaasua mielenosoitusten hajottamiseen.

Ensimmäisten pidätysten lisäksi mielenosoittajia vastassa ollut poliisi viittasi ensimmäistä kertaa turvallisuuslakiin.

– Kannatte lippuja tai banderolleja, tai toimitte itsenäistymis- tai kumouksellisissa tarkoituksissa, joka voi olla kansallisen turvallisuuslain alainen rikos, poliisin banderollissa luki.

Taiwan lupaa auttaa

Taiwan ilmoitti keskiviikkona avanneensa toimiston auttamaan Hongkongista turvallisuuslain vuoksi pakenevia ihmisiä. Taiwanin kiina-politiikasta vastaavan ministeriön johtaja Chen Ming-tong sanoi, että laki antaa Taiwanille mahdollisuuden auttaa hongkongilaisia sekä voittaa osaamista ja pääomia.

– Toivotamme myös kansainväliset suuryritykset tervetulleeksi siirtämään pääkonttorinsa tänne, Chen sanoi.

Hongkongista on paennut Taiwaniin noin 200 ihmistä sen jälkeen, kun mielenosoitukset alkoivat viime vuonna. Kiina on tuominnut Taiwanin avuntarjouksen. Taiwan on käytännössä itsenäinen alue, jota Kiina pitää kapinoivana maakuntanaan.