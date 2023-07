Kun kävin poikani kanssa katsomassa uusimman – ja väitetysti viimeisen – Indiana Jones -elokuvan Dial of Destiny, oli suuri sali pullollaan väkeä. Elokuvalla onkin ollut toistaiseksi vuoden paras avaus Suomessa.

Mutta vaikka vanhakin Indy vetää meillä väkeä, samoin ei ole globaalin kokonaiskuvan laita. Itse asiassa elokuvasta on tulossa hirveä floppi emostudioilleen Disneylle ja sen omistamalle Lucasfilmille. (Mistä en sinänsä ylläty, sillä tekele on luokaton.)

Dial of Destinyllä menee varsin kehnosti niin kotimaassa Yhdysvalloissa kuin ulkomaillakin. Tämä on sitä kohtalokkaampaa, kun kyseessä on noin 300 miljoonan dollarin budjetillaan yksi kaikkien aikojen kalleimmista tuotannoista.

Kyseessä ei ole suinkaan ainoa viime aikojen megaleffa, joka on flopannut. Esimerkiksi myös Pixarin uusi animaatio Elements on vastatuulessa.

Hollywoodin tämänhetkinen tuotantorakenne onkin vaakalaudalla, mutta se on pelkästään hyvä asia.

Niin sanotut Tentpole-elokuvat, jotka maksavat valtavasti mutta joiden on myös tarkoitus tuottaa valtavasti voittoa, ovat muuttuneet yhä kalliimmiksi ja kalliimmiksi.

"Kolmituntinen silkkaa stunttia ja kaahailua ei enää ole harvinaisuus."

Nämä yleensä silkkaan toimintaan ja erikoistehosteisiin nojaavat jättituotokset ovat myös muuttuneet aina vain pidemmiksi kestoltaan.