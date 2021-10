The Player - pelimies

Yle Teema & Fem klo 21.00

Mistään muualta ei ole suollettu maailmalle niin paljon työpaikkahuumoria tai -kritiikkiä kuin Hollywoodista. Sikäläisillä on vaikeuksia hahmottaa, etteivät he ehkä sittenkään ole maailman kiinnostavimpia ihmisiä. Robert Altmanin satiiri on kuitenkin semmoinen filmihullujen herkku ja mojova viipale unelmakaupungin elämänmenoa, että tarjoilu maittaa avauskohtauksesta alkaen.

Ison studion toimitusjohtaja saa uhkauskirjeitä, mutta kolkkaa väärän tyypin ja rakastuu tämän leskeen (Greta Scacchi). Kuvio on silkkaa hollywoodilaista jännärimelodraamaa, mutta Tim Robbins keplottelee niissä paineissa uskottava hiki otsallaan. Ohjaajalle tyypillistä ihmiskunnan kuoroa jatkavat Whoopi Goldberg, Richard E. Grant ja junalastillinen filmitähtiä sekä muita julkkiksia. (USA 1992)