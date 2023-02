OYSin nuorisopsykiatrian osasto on niin täynnä nuoria potilaita, että osa alaikäisistä avun tarvitsijoista on jouduttu sijoittamaan aikuisten osastoille. Osaston ylikuormitus on jatkunut vuosikausia. Nyt tilanne on kiertynyt siihen pisteeseen että patjat ovat loppuneet (Kaleva 17.2.).

Suuri osa nuorisopsykiatrian osasto 86:n potilaista on vaikeasti oirehtivia, syömishäiriöistä kärsiviä nuoria.