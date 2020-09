Viimeaikaiset onnistumiset ulkomailla kertovat siitä, että hoitoala on tarvittaessa valmis nopeastikin uudistuksiin, iloitsee Medanetsin toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Hitaus muutoksien läpiviemiseksi on päässyt yllättämään hoitoalalla yhä uudestaan, mutta nyt on Medanetsin vienti alkanut vetää. Oululaisyritys valmistaa sairaaloita ja terveyskeskuksia varten ohjelmistoja, joiden avulla hoitaja kirjaa uusimmat mittaustiedot suoraan kännykkään potilaan sängyn vieressä. Kun arvot on naputeltu mobiilisti, hoitaja näkee heti mahdolliset poikkeamat.

Hoitoalalla ei käytäntöjä muuteta hetkessä. Paitsi Norjassa keskellä koronaa.