Oulu

OYSin neurologian, ihotautien ja geriatrian vuodeosaston apulaisosastonhoitaja Tarja Törmälehto (vas.) ja sairaanhoitaja Anu Koppelo ovat nähneet hoitajapulan vaikutukset työssään. Tilanteesta johtuen työ on kiireistä ja henkilökunta on joutunut joustamaan paljon. Kuva: Jarmo Kontiainen

Ylimääräisiä vuoroja, uupumusta, pitkittyneitä sairauslomia ja alanvaihtajia. Tämä kaikki on enemmän kuin tuttua hoitoalan ammattilaisille. Hoitajista on ollut jo pitkään pulaa koko Suomessa, mutta koronakriisi on pahentanut tilannetta entisestään.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn varapääluottamusmies Anneli Näppä kertoo olevansa erittäin huolissaan hoitajapulasta Pohjois-Pohjanmaalla. Pula koskee niin erikoissairaanhoitoa kuin perusterveydenhuoltoakin.