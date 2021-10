Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti tänään Modernan koronarokotteen käytöstä nuorilla. THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan Modernan rokotetta ei pitäisi jatkossa antaa Suomessa alle 30-vuotiaille miehille tai pojille varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Nuorilla miehillä Modernan rokote on lisännyt riskiä saada sydänlihaksen tai sydänpussin tulehdus etenkin toisen rokoteannoksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoivat Suomen rokotus- ja koronavirustilanteesta torstaina tiedotustilaisuudessaan, jonka voit katsoa alta.

Positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista on noussut lähes viiteen prosenttiin. Testissä käyminen on vähentynyt muuttuneen testausstrategian myötä ja samalla viikoittainen uusien koronatapausten määrä on kasvanut yli 800 tapauksella edellisviikkoon nähden.

Tartunnat ja hoidon tarve painottuvat rokottamattomaan väestöön. Esimerkiksi syyskuussa sairaalahoitoon koronan vuoksi joutuneista 74 prosenttia oli rokottamattomia.

Sairaalahoidon kuormitus koronapotilaiden vuoksi on kasvussa useissa sairaanhoitopiireissä. Rokottamattomilla 50−79-vuotiailla on ollut 18-kertainen riski joutua sairaalahoitoon verrattuna saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotettuihin.

Tilannekatsauksessa olivat mukana Salmisen lisäksi myös THL:n johtaja Pasi Pohjola ja johtava asiantuntija Mia Kontia.

Lisäksi kysymyksiin oli vastaamassa osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä.

Uutisen aikamuotoja muokattu kello 12.31. Samalla tarkennettu hoidon tarpeen painottumista rokottamattomiin.