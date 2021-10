Hiukkavaarassa ja Metsokankaalla pääsee sytyttelemään nuotiota vielä tänä vuonna. Kuva: Sari Junnonaho

Hiukkavaaraan ja Metsokankaalle osallistuvassa budjetoinnissa äänestettyjen nuotiopaikkojen sijainnit on päätetty.

Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Mervi Uusimäki kertoo, että paikat on valittu harkiten.

– Halusimme ne alueille, joissa on reittejä ja polkuja jo valmiiksi, ettei luontoa turhaan kuluteta.

Hiukkavaaraan äänestetty nuotiopaikka päätettiin sijoittaa samaan paikkaan, josta kesäkuun alussa poltettiin armeijan vanha nuotiopaikka.

Hiukkavaaran nuotiopaikka tulee palaneen nuotiopaikan tilalle.

Nuotiopaikan valinnassa otettiin huomioon myös se, että Hiukkavaaran asuinalueen on tarkoitus jatkossa vielä laajentua. Kivikkokankaan viereen tulevaisuudessa rakentuvat Puolukka- ja Mustikkakangas jäävät lähemmäs Vaalantietä, eivätkä yllä nuotiopaikalle asti.

Metsokankaalla nuotiopaikkaa ei ole ennestään ollut. Sellainen on päätetty nyt sijoittaa Oulun ja Kempeleen rajalle, Iinatti–Linnakangas-kuntoreitin varteen.

Metsokankaan nuotiopaikka tulee kuntoreitin varteen.

Omat nuotiopuut

Uusimäki kertoo, että sekä Hiukkavaaran että Metsokankaan nuotiopaikat sijoittuvat alueille, joissa liikutaan luonnossa jo nyt hyvin monella tapaa. Ne ovat helposti saavutettavissa, mutta kuitenkin luonnossa.

– Nuotiopaikoista tulee jatkuvasti esityksiä ja aloitteita eri puolille kaupunkia, mikä on todella ymmärrettävää: ulkoilu on paljon mielekkäämpää, kun on joku kohde, mihin voi mennä.

Metsokankaalle ja Hiukkavaaraan ei järjestetä puuhuoltoa, eli jokaisen retkeilijän täytyy itse tuoda omat nuotiopuunsa. Kaupunki seuraa kuitenkin, että paikat pysyvät kunnossa.

– Haluamme kasvattaa kuntalaisten omavastuuta ja huomauttaa, että roskia ei jätettäisi luontoon. Sen minkä viet, tuot myös tullessasi pois, Uusimäki sanoo.

Ennen joulua

Oulun kaupungin metsätalousinsinööri Petri Korpela kertoo, että nuotiopaikat Hiukkavaaraan ja Metsokankaalle on jo tilattu.

– Niihin tulee metsäiset nuotiopaikat, joissa on penkit. Ei laavua.

Nuotiopaikat on tilattu Kestävän kehityksen keskukselta.

– Mielellään marraskuun lopussa mutta viimeistään jouluna on tarkoitus että nuotiopaikat ovat valmiina.