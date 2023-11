Eri-ikäisten lasten yhdysluokat ovat arkea jopa kaikkein isoimmissa Oulun kouluissa.

Oulussa on yhteensä 46 peruskoulua, joista 32 järjestää yhdysluokkaopetusta perusluokkien ohella. Kaikkiaan yhdysluokissa opiskelee noin tuhat oppilasta.

Koulut päättävät yhdysluokkien perustamisesta itse. Ratkaisu voi olla käytännön sanelema tai pedagogisesti perusteltu valinta.

Kysyimme kahdelta oululaiskoululta, miksi yhdysluokkaopetukseen on päädytty ja miten opetus on järjestetty. Vastaukset osoittavat, että toteutuksissa on koulujen välillä isoja eroja.

Hiukkavaaran koulu: Pedagoginen valinta

Vuonna 2016 aloittaneessa Hiukkavaaran koulussa yhdysluokat ovat olleet käytössä toiminnan alusta saakka.