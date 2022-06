Värikkäiden rakennusten suurimmat ikkunat avautuvat yhtiön sisäpihalle tai omalle aidatulle sisäpihalle. Viereisille katualueille suuntautuvat julkisivut ovat selvästi umpinaisempia. Kuva: Nastarakennus OY

Asunto Oy Hiukkavaaran Välke, Valamarssi 1. Nastarakennus Oy. Suunnittelu Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy. 3h+kt+s, 79,5 neliömetriä. Mh. 95 900–105 900 euroa (Vh. 254 900–264 900 euroa).

Hiukkavaaran keskus – vaikka uusi ja edelleen rakentuva alue onkin – on jo sen verran pitkällä, että tulevalla asukkaalla on kohtuullinen käsitys siitä, millainen yleinen "henki" omalla tulevalla lähiympäristöllään on.