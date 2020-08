Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa tontteja haettavaksi erityisryhmien tarpeisiin Hiukkavaarasta. Tonttien luovutustarpeesta on keskusteltu viime toukokuussa Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden johdon kanssa.

Hiukkavaarasta korttelin 53 tontti osoitteessa Juhlamarssi 1 on haettavana tavanomaisen asumisen, kehitysvammaisen palveluasumisen ja ikääntyneiden niin sanotun välimuotoisen asumisen kohteeksi.

Ikääntyneiden välimuotoisella asumisella tarkoitetaan tehostetun palveluasumisen ja tavanomaisen asumisen väliin asettuvia asumisratkaisuja, jollaisia ovat muun muassa senioritalot, ikääntyneiden vuokratalot, yhteisölliset asuintalot sekä tavallinen palveluasuminen.

Näissä asumismuodoissa asuminen ja palvelut ovat erillään, ja asukas ratkaisee itse, mitä palveluita käyttää, tai hänelle on tehty suunnitelma kotona toteutettavista palveluista. Asunnot ovat esteettömiä ja sijaitsevat lähellä palveluja; lisäksi tilojen suunnittelussa on huomioitu yhteisöllisyys ja asukkaiden yhteinen toiminta. Asunto voi olla vuokra-, omistus- tai asumisoikeusasunto.

Korttelin 53 tontin pinta-ala on 6–900 neliömetriä ja asuinrakennusoikeutta on 10 000 kerrosneliömetriä.

Korttelin 61 tontti osoitteessa Kunniamarssi asetetaan haettavaksi haasteellisesti käyttäytyvien kehitysvammaisten palveluasumisen yksikölle. Tontin pinta-ala on 3 326 neliömetriä ja asuinrakennusoikeus on 1 200 kerrosneliömetriä. Tontin piha-alue rajautuu viheralueeseen.

Korttelin 7 tontti 9 osoitteessa Lipunkantajantie 1 asetetaan haettavaksi ikääntyneiden palveluasumisen yksikölle. Hakijan on mahdollista esittää tontille palveluasumisen lisäksi myös tavanomaista asumista. Tontin pinta-ala on 5 306 neliömetriä ja asuinrakennusoikeutta on 2 600 kerrosneliömetriä.

Tonttien hakuaika alkaa 7. syyskuuta ja päättyy 16. lokakuuta kello 16.00. Haku tapahtuu kaupungin sähköisen hakujärjestelmän kautta. Tontit luovutetaan vuokraamalla, ja vuokra-aika on 60 vuotta.