Peking

Pienellä silmälasipäisellä tytöllä on ryhmästä eniten rohkeutta. Hän hiipii jäähallin pelaajakäytävällä varovaisin askelin viereen ja kysyy hennolla äänellä: ”Do you have a pin?”

Kolme muuta vapaaehtoistyöntekijää jännittää vastausta loitommalla.