Kuva: Susanna Eksymä

Sairaalan potilaspyjama on suurien tunteiden vaate, jonka lähes jokainen joutuu jossakin elämänsä vaiheessa pukemaan ylleen.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa osastohoitoon joutuva saa tänä päivänä päälle puettavakseen väljän joustomikrokuituisen, pääväriltään harmaan pyjaman, johon kuuluvat edestä napitettava paita sekä joustinvyötäröiset ja -lahkeiset housut.

– Pyjaman designia voisi kuvailla aika pelkistetyksi eikä ihan pintamuodin mukaiseksi, Oulun yliopistollisen sairaalan tekstiileistä vastaavan Oulun Keskuspesula Oy:n toimitusjohtaja Matti Johansson toteaa.

Hän tähdentää, että sairaalatekstiilejä hankittaessa ulkonäköasiat eivät paina puntarissa.

– Potilaan kannalta olennaisinta on se, että vaate on helppo pukea ja riisua, ja että se on mukava päällä. Meidän kannaltamme olennaisinta on vaatteen kestävyys, helppohoitoisuus ja hygieenisyys.

Sairaalatekstiileissä muoti muuttuu hitaasti.

– Ehkä kymmenen tai viidentoista vuoden välein, Johansson arvioi.

OYS:n potilaspyjamat vaihtuivat viimeksi kolme vuotta sitten. Malli pysyi pyjamauudistuksessa kutakuinkin samana, mutta värikkäiden 90-lukua henkivien kuosien tilalle tuli materiaaliltaan modernimmat ja värimaailmaltaan harmonisemmat ja käytännöllisemmät pyjamat.

– Pyjamien paitojen tehostevärit, jotka vaihtelevat kolmen peruskoon mukaan, helpottavat vaatteiden lajittelua merkittävästi niin meillä pesulassa kuin sairaalan osastoillakin, Johansson sanoo.

Hän arvelee, että nyt käytössä oleva OYS:n potilasvaate ”ei tule uudistumaan hetkeen”. Sen sijaan henkilökunnan työvaatteiden uudistus voi olla edessä lähitulevaisuudessa.

– Uusien kotimaisten puupohjaisten kuitujen läpilyöminen ja sitä myöten vaatteen hiilijalanjäljen pienentäminen voisi olla yksi sysäys uudistukselle. Tätä kehitystä seurataan nyt tarkasti.

Edellisen kerran OYS:n henkilökunnan työvaatteet uudistuivat vuonna 2014.

Pöpöjen nitistämisen ammattilaiset

Kun Oulun yliopistollisen sairaalan potilaat ja henkilökunta riisuvat vaateensa, niiden matka jatkuu Ruskossa sijaitsevaan Oulun keskuspesulaan, joka hankkii, pesee ja huoltaa verhoja lukuun ottamatta kaikki OYS:n sairaalatekstiilit henkilökunnan suojavaatteista petivaatteisiin.

– Terveisiä sairaalaan niin potilaille kuin henkilökunnallekin, että vaate olisi hyvä palauttaa pyykkiin oikein päin. Se helpottaa meidän prosessiamme pesulassa, Johansson hoksauttaa.

Vaatteiden mukana pesulaan kulkeutuu sairaalalta myös pöpöjä.

– Meillä käy kääntymässä ja kuolemassa käytännössä kaikki sairaalassa tavatut pöpöt. Pesulan henkilökunnan sairastuminen vaatteiden kautta on kuitenkin äärimmäisen harvinaista, Johansson sanoo.

Keskuspesula on jaettu punaiseen ja vihreään osastoon. Punaisessa käsitellään likaista pyykkiä ja vihreässä puhdasta. Punaisella puolella henkilökunnalla on käytössään suojavaatteet ja hygieniakäytännöt ovat tarkempia.

– Pöpöjen nitistäminen on ydintehtäväämme ja prosessi on tarkoin säännelty. Lopun hoitelevat lämpötila sekä kemikaalit.

Pesulalta sairaalalle lähtee viikossa noin kymmenentuhatta puhdasta potilasvaatetta. Henkilökunnan suojavaatteita toimitetaan saman verran päivässä.

Kuva: Susanna Eksymä

Kuva: Susanna Eksymä

Sadan pesun elinkaari

Yhden sairaalavaatteen elinkaari on keskimäärin sadan pesun mittainen. Yksi suuri ja yllättävä vaatteen elinkaarta lyhentävä ongelma ovat purukumit.

– Kun purkan pistää taskuun, menee vaate poistoon välittömästi, sillä purkan aiheuttamaa läikkää ei saada vaatteesta pois.

Varsinaista hävikkiä sairaalavaatteissa on vähän.

– Jonkin verran pyjamia siirtyy potilaiden mukana sairaalasta toiseen, mutta harva haluaa sellaisen viedä kotiinsa.

Sairaalavaatteen kiertoa seurataan jokaisen vaatteen uumenista löytyvän mikrosirun avulla. Sirutuksen ansiosta myös tilausjärjestelmä on pystytty osin automatisoimaan.

Oulun keskuspesula tilaa sairaalavaatteet Kaakkois-Aasiasta. Ongelmaksi ovat viime aikoina muodostuneet pitkät toimitusajat.

– Viime maaliskuussa tilatut vaatteet saapuvat jouluna eli tilausaika on kuukausia. Vajetta on ajoittain syntynyt, Johansson harmittelee.

Myös sairaalavaatteiden korjausompelijan löytämisessä on ollut haasteita.

– Isompia eriä on jouduttu lähettämään jopa Latviaan asti korjattavaksi.

Äärimmilleen automatisoitu

Matti Johansson kehuu vuosi sitten sairaalan kupeesta Ruskoon muuttaneen Oulun keskuspesulan olevan yksi maailman nykyaikaisimmista pesuloista, joka on äärimmilleen automatisoitu.

Modernein laite on vaatteiden skanneri, joka läpivalaisee vaatteet ja paljastaa taskuihin jääneet yllätykset. Yleisimpiä ovat kynät, lääkeruiskut, puhelimet ja lompakot.

Modernista automatiikasta huolimatta pesula ei pyöri ilman ihmiskäsiä.

– Meillä on tälläkin hetkellä talossa töissä erilaisissa tehtävissä noin 80 työntekijää, joiden suorituskykyyn toimintamme perustuu, Johansson summaa.