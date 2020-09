Tänä vuonna Arktiset Askeleet hyppää koronan vuoksi verkkoon. Vuorossa on lastentanssikatselmus, niin kuin joka toinen vuosi. Vuonna 2018 Pohjankartanossa nähtiin esimerkiksi tämä esitys, Tanssikeskus Citydancen Chiquita girls. Kuva: Pekka Peura

Oulussa vuosittain järjestettävä tanssitapahtuma Arktiset Askeleet järjestetään koronan takia ensimmäistä kertaa verkossa. Tapahtumaviikonloppu eArktiset sisältää työpajoja, luentoja, iltadiscon ja tanssikatselmuksen.

Tänä vuonna on vuorossa on lastentanssikatselmus, joka on tarkoitettu alakouluikäisille ja sitä nuoremmille tanssin harrastajille ja erikoiskoulutuksessa oleville tanssijoille.

"Poikkeuksellisen vuoden 2020 vuoksi ensi vuonna 2021 Arktiset Askeleet -katselmus järjestetään kaikille ikäryhmille avoimena." Marjukka Koivuniemi taiteellinen johtaja

Katselmuksessa on mukana 40 esitystä. Yhteisöt ovat videoineet esitykset ja niistä kootaan Oulussa nauhoitettu lähetys, joka on katsottavissa missä vain. Katselmusraati on Oulussa paikalla katsomassa ja arvioimassa esitykset. Raati valitsee mieleenpainuvimmat pienoisteokset sunnuntain loppunäytökseen.

Yleisölle avoimet nettitapahtumat ovat lauantaina 12.9. katselmus 1 kello 12–13.20, katselmus 2 kello 14–15.20 ja katselmus 3 kello 16–17.20 sekä sunnuntaina 13.9. katselmuksen loppunäytös kello 12–14.

Lisäksi eri puolilla Suomea opettajat ja tanssijoiden vanhemmat toteuttavat omia eArktis-leirejä ja muita luovia järjestelyjä, joiden avulla tanssijat pääsevät oman porukkansa kanssa olemaan aktiivisesti mukana verkkotapahtumissa.

35-vuotisjuhlia siirrettiin vuodella

Tänä vuonna oli tarkoitus juhlia tanssitapahtuman 35-vuotissynttäreitä. Poikkeuksellisen vuoden 2020 vuoksi ensi vuonna 2021 katselmus järjestetään kaikille ikäryhmille avoimena.

– Tapahtuma täyttää silloin 35 plus yksi vuotta, taiteellinen johtaja Marjukka Koivuniemi kertoo.

Arktiset Askeleet järjestävät Oulun läänin Tanssialan tuki ry ja Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutus.

Tapahtumia voi seurata viikonloppuna Youtubesta suorina lähetyksinä. Lähetykset löytyvät Arktiset Askeleet -tapahtuman verkkosivulta.