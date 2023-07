Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Sompion luonnonpuistossa kulkevaa Ruijanpolkua parannellaan. 35 kilometrin mittaisella Ruijanpolulla kunnostetaan pitkoksia yhteensä kilometrin verran. Lisäksi reitillä uusitaan neljä pientä siltaa, tiedottaa Metsähallitus.

Kunnostamisen aikana Ruijanpolun reitti on poissa käytöstä 31. heinäkuuta ja 6. elokuuta välisen ajan Sompion luonnonpuiston alueella.

Ruijanpolku kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, mikä näkyy reitin kunnostuksessa. Reitin uusittavissa rakenteissa ei käytetä terästä tai muovia, vaan perinteisesti puuta. Alueelle ei myöskään tehdä soraistuksia

Kivilatomuksia näkee yhä reitin varrella

Reitin kunnostuksen takaraja on syyskuun loppu. Reittirakenteiden rakentamisen lisäksi alueelta puretaan Terävä-Nattasen tulipaikka ja liiteri.

Ruijanpolku on osa historiallista Ruijanreittiä, joka on kulkenut Perämereltä Jäämeren, eli Ruijan, rannoille asti. Historiallinen kulkureitti on merkitty maastoon puihin lyödyillä pilkoilla sekä kivilatomuksilla. Kivilatomuksia voi vielä nähdä reittien varrella.

– Vanhoja kivilatomuksia ja -kasoja on joku käynyt tuhoamassa viime vuosina. Kivilatomukset on suojattu muinaismuistolailla, ja ne tulee pitää koskemattomina, muistuttaa kulttuuriperinnön erityisasiantuntija Siiri Tolonen Metsähallituksen Luontopalveluista tiedotteessa.