Oulu

Heinätorin koulun viereen tuleva päiväkoti on betonirakenteinen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Avario Oy

Heinätorin koulun tontille suunnitellulle uudelle päiväkodille haetaan parhaillaan urakoitsijoita.

– Kuukauden sisällä meillä on tekijä valittuna, kertoo Oulun Tilapalveluiden projektipäällikkö Perttu Orava.

Heinätorin koulun tontille rakennetaan kaksikerroksinen, liki 1 700 neliöinen päiväkoti, johon tulee tilat seitsemälle lapsiryhmälle. Päiväkodin maksimikapasiteetti on 129 hoidettavaa lasta ja 25 henkilökunnan jäsentä.

Päiväkodista tulee ympärivuorokautinen päiväkoti, jonka valmistuttua Ainolan päiväkodin Varpulan ympärivuorokautisen hoidon yksiköstä ja Lintulan päiväkodista luovutaan.

– Rakentamisen aloitusaikataulua ei ole vielä päivälleen lyöty lukkoon. Tavoitteena on, että huhtikuun alkupuolella päästäisiin töihin.

Palloilukentän paikalle

Nykyisin erityiskouluna toimivan Heinätorin koulun päärakennus on valmistunut vuonna 1875, ja sen on suunnitellut Wolmar Westling. Alueen historiallinen miljöö on asettanut tiettyjä reunaehtoja myös tulevalle uudisrakennukselle.

Uusi päiväkoti sijoittuu tontilla pääasiassa nykyisen palloilukentän alueelle.

– Hankeselvitysvaiheessa oltiin tiiviisti yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan museoon, ja saimme sieltä reunaehdot, mitä toimenpiteitä alueella voi tehdä. Pyöräkatos puretaan, tekniikkatila joudutaan uusimaan ja yksi vanha varastokäytössä ollut hirsiaitta siirretään tontilla hieman eri paikkaan.

Perttu Orava kertoo, että myös kaupunkikuvatyöryhmä on antanut ohjeistusta siitä, miltä uudisrakennuksen pitäisi näyttää, jotta se istuu historialliseen miljööseen.

– Rakennukset eivät tietystikään ole ihan samanlaisia. Vanhemmat rakennukset ovat puurakennuksia ja tästä tulee pääasiassa betonirunkoinen rakennus. Toki puuta käytetään paljon julkisivuissa ja muualla myös.

Toiminnassa 2023

Päiväkodin ympärivuorokautinen toiminta on huomioitu suunnitteluvaiheessa muun muassa siten, että rakennukseen asennetaan automaattinen sammutusjärjestelmä.

– Tällainen rakennus käsitellään rakennuslupavaiheessa hoitolaitoksena, ja sen vuoksi rakennukseen tulee sprinklausjärjestelmä.

Päiväkodille rakennetaan myös oma saattoliikennealue ja henkilökunnan pysäköinti tontin sisälle.

– Se on suunniteltu pitkälti niin, että koulun ja päiväkodin saatto on erillään, mikä vaikuttaa aika merkittävästikin piha-alueeseen.

Uuden rakennuksen yhteyteen tulee kuitenkin yhteiset ruokailutilat koulun kanssa, mikä vapauttaa koulun puolelta tilaa muuhun käyttöön.

Uuden päiväkodin on tarkoitus olla toiminnassa vuoden 2023 syksyllä.