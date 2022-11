Hirvijahti-into on alkanut hiipua Pohjois-Pohjanmaalla.

Kuluneen viikon aikana Oulun riistakeskusalueella on kaadettu vain 187 hirveä, kun parhaimpina viikkoina jahdin alkuvaiheessa nähtiin jopa noin 800 hirven viikkosaalismääriä.

Yhdistysten jahti-innossa on merkittäviä eroja. Esimerkiksi isoista riistanhoitoyhdistyksistä Haapajärvi-Reisjärvi on käyttänyt jo lähes 90 prosenttia lupamäärästään, kun taas Utajärvellä luvista on käytetty vasta alle puolet.

Viime viikon aktiivisimmat riistanhoitoyhdistykset olivat Ylivieska, Haukipudas ja Kiiminki-Ylikiiminki.