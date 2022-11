Lumijoki

Terveysaseman sekä päiväkodin rakennustyöt etenevät Lumijoen keskustassa tällä hetkellä suunnitelmien mukaisesti ja luovutus päästään toteuttamaan kesän aikana.

– Parhaillaan terveysasemalla on meneillään alapohjan rakentaminen. Päiväkodin työmaa on puolestaan noin kaksi viikkoa edellä, joten siellä alapohja on valmis ja nyt rakennetaan yläpohjaa. Parin viikon kuluttua myös väliaikainen sisälämpö saadaan päälle. Työmaiden välillä on hyvä on synergiaetu, kun ne ovat hieman eri työvaiheissa, vastaava työnjohtaja Oskari Pentikäinen kertoo.