Volkswagen päivitti hippihengen 2020-luvulle. Moni alkuperäisen Kleinbusin piirteistä on tallella, mutta ID. Buzz painii aivan toisessa hintaluokassa. Auto kuvattiin Kööpenhaminassa Christianian vapaakaupungissa. Kuva: Kari Pitkänen

Volkswagenin pitkästä historiasta muistetaan varmasti kolme autoklassikkoa: Kupla, Transporter ja Golf.

Kupla eli Beetle on jo kerran noussut kuolleista ja jälleen kuopattu. Golf on yhä myynnissä. On Transporterin vuoro komeilla valokeilassa.