Villa Mikael on ollut kolmen vuoden projekti Petri Turtiaiselle. Lopputulos on ainutlaatuinen: näin pitkälle vietyä esteettömyyttä ja asukkaan rajoitteet huomioivaa kotia ei ole ennen Suomessa rakennettu.– Osa tämän talon erityisratkaisuista on tulevaisuudessa varmasti ihan standardiratkaisuja, Turtiainen uskoo. Kuva: Arttu Laitala

Inhimilliseltä tarinaltaan Tuusulan asuntomessujen sykähdyttävin kohde on Villa Mikael. Se on Petri Turtiaisen pojalleen Mikaelille rakennuttama esteetön talo.

Hiphop-tanssin MM-hopeaa voittanut ja juuri ylioppilaaksi kirjoittanut Mikael Turtiainen oli keväällä 2008 ylittämässä Mannerheimintietä Helsingissä, kun hän jäi raitiovaunun alle. Hän vajosi koomaan ja ennusteet olivat synkkiä.

Kun Turtiainen heräsi koomasta juhannuksena 2008, alkoi pitkä ja raskas toipuminen. Vakavan aivovamman saaneena hänen piti opetella kaikki uudestaan hengittämisestä ja nielemisestä lähtien.

Nyt, kaksitoista vuotta myöhemmin, Turtiainen liikkuu pyörätuolilla, harjoittelee kävelyä rollaattorin kanssa ja puhuu hyvin. Hän tarvitsee kuitenkin avustajaa kuusitoista tuntia vuorokaudessa.

Talon pihasiivessä on Mikael Turtiaiselle tärkeä toimintahuone: avara huone toimii kuntoutustilana sekä tanssi- ja musiikkistudiona. Taustalla näkyvästä ovesta mennään saunatiloihin. Kuva: Arttu Laitala

Koiran oviluukku toimii pannan tunnistesirulla

Villa Mikael on kunnianhimoinen hanke, joka on toteutettu täysin Mikael Turtiaisen ehdoilla ja hänen liikkumisensa sekä ulottuvuutensa huomioiden.

Arkea helpottavat automatiikka ja lukuisat älyratkaisut. Ovet avautuvat sähköisesti ja keittiön yläkaapit sekä astianpesukoneen alataso liikkuvat ylös ja alas. Myös verhot, valot ja ilmanvaihto toimivat älytekniikalla.

Talon sisä- ja ulkotilat on rakennettu samaan tasoon. Yhtään kynnystä tai ramppia ei ole.

Labradorinnoutaja King pääsee itse oviluukusta ulos ja sisään pannan tunnistesirun ansiosta.

Talon toiselle asukkaalle, labradorinnoutaja Kingille on oma sähköisesti toimiva oviluukku. Kuva: Arttu Laitala

– Nyt Mikael asuu Helsingin Kruununhaassa kerrostalossa. Asunnon sisätilat on muutettu sellaisiksi, että siellä hänen arkensa olisi mahdollisimman helppoa. Ongelmat alkavat kuitenkin heti, kun kotiovesta siirtyy rappukäytävään. Nykyisestä kodistaan Mikael ei pääse pois ilman avustajaa.

– Villa Mikaelissa hänen on mahdollista elää niin itsenäisesti kuin se vain mitenkään on mahdollista. Talon ja pihan lisäksi myös koko asuinalue on rakennettu niin, että siellä on esteetöntä liikkua. Liikkumisen mahdollisuus tuo vapauden tunnetta, mikä on todella iso asia, Petri Turtiainen sanoo.

Säästöjä yhteiskunnalle

Itsenäisyyttä lisäävien erityisratkaisujen kustannukset ovat 40 000–60 000 euroa, Petri Turtiainen arvioi. Se korvataan lakisääteisesti.

– Toisaalta jos ajatellaan, että avustajan tarve vuorokaudessa laskee nykyisestä kuudestatoista tunnista vaikkapa kuudella tunnilla, on yksin sen tuoma kustannussäästö 30 000 euroa vuodessa.

– Jos Mikael voi asua talossa vaikkapa seuraavat 30 vuotta, erikoisratkaisuilla on merkittävä vaikutus yhteiskunnan kustannuksiin, Petri Turtiainen uskoo.

Keittiökaappien hyllyt laskeutuvat sähköisesti niin, että pyörätuolista pääsee niihin käsiksi. Kuva: Arttu Laitala

Villa Mikael on suunniteltu Mikael Turtiaisen tarpeisiin, mutta monet sen ratkaisut ovat hyödynnettävissä myös esimerkiksi vanhusten tukiasumisessa.

Sisäilmaltaan terveellinen koti

Täydellisen esteettömyyden lisäksi Villa Mikaelin on tarkoitus olla elinikäisesti sisäilmaltaan terveellinen koti. Onnettomuuden vuoksi Mikael Turtiaisen keuhkokapasiteetti on vain puolet, joten talossa täytyy olla täydellisen puhdas sisäilma.

Pilaripalkkirakenteella toteutetussa Villa Mikaelissa seinät pysyvät hengittävinä ja seinien sekä katon materiaalina on käytetty tutkimusten mukaan kaikkein antibakteerisinta ainetta mäntyä.