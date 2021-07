Lakka eli hilla on arvostettu tuote, mihin vaikuttaa muun muassa sen keräämisen työläys. Hilla on aromikas ja hyvin vitamiinipitoinen; C-vitamiinia on peräti 61 milligrammaa 100 grammassa. Runsas desilitra marjoja vastaa yhden päivän C-vitamiinitarvetta.

Kuva: Reino Hämeenniemi