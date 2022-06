Kiova

Ankarat taistelut jatkuvat Luhanskin alueella Venäjän itäosissa. Kuva: STR

Hiljaisuus Sjevjerodonetskin kaupungissa Itä-Ukrainassa kestää vain aseiden lataamisen ajan, kuvailee Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kaupungin tilannetta viestipalvelu Telegramissa. Katutaistelut jatkuvat alueella, kertoo Guardian-lehti.

Haidain mukaan Venäjä yrittää yhä edetä kaupungin teollisuusalueella, jota Ukraina vielä pitää hallussaan.

Kuvernöörin mukaan Ukrainan puolustajat voisivat "siivota" Sjevjerodonetskin 2–3 päivässä, jos Ukraina saisi länsimailta pitkän kantomatkan aseita.

Haidai kertoi keskiviikkona, että Sjevjerodonetsk on "pääasiassa" Venäjän hallinnassa.

Tilanne etulinjassa on vaikea, ja Ukraina menettää päivittäin jopa sata sotilasta, kertoo Ukrainan puolustusministeri Oleksiy Reznikov. Lisäksi päivittäin haavoittuu jopa 500 sotilasta.

YK: Lähes viisi miljoonaa ukrainalaista on rekisteröity pakolaisiksi

Lähes viisi miljoonaa ukrainalaista on rekisteröity pakolaisiksi ympäri Eurooppaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, kertoo YK.

YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) mukaan kyseessä on kotinsa jättämään joutuneiden ihmisten määrässä mitattuna yksi maailman suurimmista kriiseistä. Ukrainalaisia pakolaisia on rekisteröity yhteensä 44:ssä Euroopan maassa helmikuun lopun jälkeen.

Vielä enemmän ihmisiä on poistunut maasta, sillä UNHCR:n tietojen mukaan Ukrainasta poistuvia rajanylityksiä on tehty yli seitsemän miljoonaa kertaa. Takaisin Ukrainaan päin raja on ylitetty yli kaksi miljoonaa kertaa.

Noin 90 prosenttia Ukrainasta paenneista on YK:n mukaan naisia ja lapsia, sillä 18–60-vuotiaat miehet eivät voi lähteä maasta asevelvollisuuden takia.

Venäjä todennäköisesti pyrkii etenemään syvemmälle Donetskin alueelle, arvioi Britannian tiedusteluraportti

Venäjän itäiset joukot ovat pyrkineet kahden viimeisen vuorokauden aikana todennäköisesti etenemään Izjumin kaupungin eteläpuolelle, kertoi Britannian puolustusministeriön tiedusteluraportti torstaiaamuna.

Venäjä ei ole edennyt Izjumin alueella huhtikuun jälkeen, sillä ukrainalaiset onnistuivat hidastamaan Venäjän etenemistä hyvällä maaston käytöllä.

Venäjä todennäköisesti pyrkii palauttamaan voimaansa tällä alueella painostaakseen Sjevjerodonetskia, sillä se antaa venäläisille mahdollisuuden edetä syvemmälle Donetskin alueelle, tiedusteluraportissa arvioidaan.

Zelenskyi: Ukraina on aiheuttanut tappioita venäläisjoukoille

Ukraina on aiheuttanut paljon tappioita venäläisjoukoille Sjevjerodonetskissa, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi jokailtaisessa puheessaan keskiviikkona.

Presidentin mukaan kaupunki on edelleen taisteluiden keskiössä.

– Donbassin alueen kohtalo ratkeaa monilta osin siellä, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi muisteli puheessaan myös vuoden 2012 jalkapallon EM-kisoja, jotka Ukraina järjesti yhdessä Puolan kanssa. Tuolloin osa otteluista pelattiin Donetskin kaupungin Donbas-areenalla.

– Siitä on vain kymmenen vuotta. Tuntuu kuin se olisi tapahtunut jossain toisessa maailmassa, Zelenskyi sanoi.

Donetskin kaupunki on ollut Venäjän ylläpitämän separatistihallinnon hallinnassa vuodesta 2014.

Pormestarin avustaja Mariupolin raivauksesta: "Päättymätön kuoleman karavaani"

Venäjän valtaamasta Mariupolista etsitään edelleen kuolonuhreja rakennusten raunioista. Yksittäisen kerrostalon raunioista voi löytyä 50–100 ruumista, kertoi Mariupolin pormestarin avustaja Petro Andrjushtshenko Telegram-tilillään. Andrjushtshenkon kommentista uutisoi muun muassa al-Jazeera-kanava.

Andrjushtshenkon mukaan ruumiita löytyy osasta tutkittuja raunioita.

Ruumiita kuljetetaan ruumishuoneille ja kaatopaikoille. Andrjushtshenko kuvailee tilannetta "päättymättömäksi kuoleman karavaaniksi".

Ukrainalaisarvioiden mukaan Mariupolissa olisi kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä Venäjän hyökättyä kaupunkiin. Satelliittikuvien perustella kaupungin alueelle on kaivettu myös laajoja joukkohautoja. Venäläisjoukot saivat kaupungin kokonaisuudessaan vallattua toukokuussa.

Yhdysvaltalaistiedustelu paremmin perillä Venäjän sotatoimista kuin Ukrainan

Yhdysvaltalaistiedustelulla on puutteellinen kuva Ukrainan armeijan sotatoimista, kertovat New York Timesin haastattelemat viranomaislähteet.

Puutteelliset tiedot saattavat lehden mukaan aiheuttaa Yhdysvalloille hankaluuksia Ukrainaan annettavan aseavun tarkemmassa kohdentamisessa.

Lehden mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriön edustajille kerrotaan Ukrainan strategisista tavoitteista, muttei yksityiskohtaisemmista taistelutoimista.

Yhdysvaltalaistiedustelulla on viranomaislähteiden mukaan paljon selkeämpi kuva Venäjän sotatoimista ja tappioista. Yhdysvaltalaiset tiedustelutoimet kohdistuvat pääosin mahdollisena uhkana pidettyihin tahoihin. Venäjä ja entinen Neuvostoliitto ovat olleet yhdysvaltalaistiedustelun pääkohteita kylmän sodan alusta saakka.

Uhkaavia viestejä lähetetty ukrainalaissotilaille Venäjän psykologisessa operaatiossa

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan Venäjän psykologisessa operaatiossa ukrainalaissotilaille on lähetetty uhkaavia viestejä, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War.

Ukrainalaissotilaille on lähetetty henkilökohtaisia viestejä useissa eri viestipalveluissa, kuten Telegramissa, Signalissa ja Whatsappissa.

Viesteissä on uhattu sotilaiden tai heidän perheidensä vahingoittamisella sekä pyydetty ukrainalaisia laskemaan aseensa ja antautumaan tai loikkaamaan Venäjän puolelle.