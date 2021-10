Oulussa, kuten useimmissa Suomen suurimmissa kaupungeissa, kaupunkirakenne on viime vuosina tiivistynyt korkean rakentamisen myötä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Viimeiset kymmenen vuotta Suomessa on ajateltu, että hiilijalanjälki pienenee, kun kaupunkirakennetta tiivistetään. Todellisuudessa on käynyt niin, että väljemmin rakennetuilla alueilla hiilijalanjälki on pienentynyt ja tiivistetyissä keskustoissa se on pysynyt vakiona .

– Tiivistäminen ei näytä Suomessa vähentävän päästöjä, sanoo kiinteistötalouden professori Seppo Junnila Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitokselta.