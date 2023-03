Talviloman riemuja Nallikarin jäällä. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen / arkisto

Oulun liikuntapalvelut järjestää tekemistä hiihtolomaviikolle.

Ouluhallilla pidetään maksuton perhekuperkeikka maanantaina ja tiistaina 6.–7. maaliskuuta kello 10–14. Perhekuperkeikkaan ei tarvitse ilmoittautua, hinta on viisi euroa perheeltä.

Ylikiimingissä perhekuperkeikka järjestetään sunnuntaina 5. maaliskuuta kello 15–17, maksu perheeltä kaksi euroa. Perhekuperkeikassa on lapsille vapaata toiminta, leluja liikuntavälineiden käyttöä vanhempien valvonnassa.

Koko perheen Talvirieha järjestetään Oulun liikennepuistossa Hollihaassa tiistaina 7. maaliskuuta klo 10–14. Luvassa on talvista tekemistä ja 200 ensimmäiselle on tarjolla pientä purtavaa. Myös omien makkaroiden paisto onnistuu grillipaikoilla. Tapahtuman pakkasraja on -12, myöskään vesisateella tapahtumaa ei järjestetä.

Kuva: Maiju Teeriaho

Uimahyppyaikoja lisätään lomaviikolle. Maanantaista perjantaihin kaikki hyppytasot ovat avoinna kello 12.30–13.30. Tämän lisäksi normaalit hyppyajat ovat käytössä, tarkemmat ajat nähtävillä Oulun kaupungin liikuntapalveluiden sivuilta.

Kaupungin kymmenet luistelukentät ovat avoinna koko viikon. Ylikiimingin kentällä järjestetään maksuton luistelutapahtuma tiistaina 7. maaliskuuta kello 18–20. Tapahtumassa on toimintaratoja, luistelukisoja, musiikkiliikuntaa, palkintoja ja kaakaotarjoilu.

Vapaata latua ja hiihtokisoja

Kaupungin ylläpitämiä hiihtolatuja löytyy noin 350 kilometriä, minkä lisäksi koulujen ja päiväkotien lähistöille on tehty ylimääräisiä latuja.

Lauantaina 4. maalikuuta järjestetään Tervahiihto, jolloin osa laduista on suljettuna. Hiihtäjien toivotaan tuolloin käyttävän muita latuverkoston latuja.

Virpiniemessä puolestaan käydään 11.–12. maaliskuuta koirahiihdon SM-kisat, jolloin viiden kilometrin kisalatu on varattu kello 10–15.

Kiimingin Syke-talolla järjestetään aikuisille Inbody-kehonkoostumusmittauksia tiistaina 7. maaliskuuta klo 10–16. Testin hinta 5,50 euroa mikä maksetaan asiointipisteelle tullessa.

Kirjastoissa poikkeusaikoja

Kahdeksan nuorisotilaa on auki koko viikon tai osan viikosta. Nuorisotilojen aukiolot näkyvät tästä linkistä.

Kirjastoista osa on auki normaalisti. Aseman kirjasto on suljettu ja Hiukkavaaran, Jäälin, Kastellin, Kellon, Martinniemen, Pateniemen, Puolivälinkankaan, Yli-Iin ja Ylikiimingin kirjastoja voi käyttää vain omatoimisesti.

Pohjois-Pohjanmaan museon Leikkilä-tila on sisustettu leikkimistä varten. Museoon on vapaa pääsy ja se on avoinna 10–17. Leikkilässä lapset pääsevät leikkimään 1800-luvun leluilla.

Tietomaassa on esillä Eläinten jäljillä -näyttely. Toiminnallisessa näyttelyssä nähdään Oulun entisen eläinmuseon kokoelmaa. Näyttelyyn on normaalit sisäänpääsymaksut Tietomaan hinnaston mukaisesti.