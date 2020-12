Tanja Kari ja Pertti Sankilampi saivat torstaina palkinnon urheiluun liittyvästä elämäntyöstään. Kuva: Lauri Jaakkola

Suomen paralympiakomitea julkisti torstaina kansainvälisenä vammaisten päivänä ensimmäiset valinnat paraurheilun Kunniagalleriaan. Valituksi tuli yhteensä kymmenen ansioitunutta urheilijaa. Heidän joukossaan olivat kempeleläinen Pertti Sankilampi ja iiläinen Tanja Kari.

– Onhan tämä historiallinen hetki. On aina hyvä muistaa mistä on lähdetty. Oman urheilu-urani osalta ajatukset ovat tietysti omissa vanhemmissani, jotka innostivat ja kannustivat minua urheilun pariin, mutta sitten vammautumiseni jälkeen myös sotainvalidiurheilijoissa. Heistä tämä on lähtenyt liikkeelle, Savolampi sanoi.

Hän on seitsenkertainen maastohiihdon paralympiakultamitalisti, amputoitujen urheilijoiden ja liikkujien motivaattori sekä esikuva.

Tanja Kari on historian menestynein suomalainen naisurheilija paralympialaisissa. Hän voitti urallaan 12 paralympiakultaa maastohiihdossa.

