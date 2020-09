Raviliiga HIFK:n tähti Mascate Match on marssinut voitosta voittoon. Lauantaina edessä on nelivuotiskauden kovin koitos. Rinnalla askeltaa tamman hoitaja Hanna Rakkolainen. Kuva: Suomen Hippos/Hanna Laakso

Kotimaisen ravivuoden suuripalkintoisin lähtö on edessä lauantaina maan pääradalla Vermossa. Nelivuotiaiden lämminveristen Derbyssä voittaja palkitaan 150 000 euron ensirahalla.

Ikäluokan ylivoimainen ja valovoimainen tähti on Raviliiga HIFK:n omistama Mascate Match. Pekka Korven valmennettava on kisannut urallaan 27 kertaa. Voittajana timanttinen tamma on leikannut maalilinjan 23 kertaa. Arvoykkösiä on tullut niin Suomesta kuin Ruotsista, ja Mascate Matchin tilipussi on karttunut jo 467 162 eurolla.