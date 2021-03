Hietasaareen Vaaskiventien kupeeseen alkaa lähivuosina rakentua uusi siirtolapuutarha-alue mökkeineen. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Hietasaaren siirtolapuutarhan alueelle on avautunut haku viidelle palstalle, jotka on tarkoitettu rakentajaryhmille. Haku on avautunut 1. maaliskuuta ja päättyy 31. toukokuuta.

Hakijan on esitettävä suunnitteluun ja rakentamiseen tarkoitettu työryhmä, jossa on mökin pääsuunnittelija sekä vihersuunnittelija puutarhaa varten. Hakemuksesta täytyy myös käydä ilmi kokonaisuus, jollaisen mökki ja puutarha muodostaisivat tunnelmaltaan ja värimaailmaltaan.

Oulun kaupungin mukaan päätöksenteossa painottuvat muun muassa kokonaisuuden soveltuvuus ympäristöön, arkkitehtuuri, omaperäisyys ja pölyttäjien huomioiminen puutarhan lajivalinnoissa. Lisäksi paikallisuus katsotaan eduksi.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Oulun kaupungin nettisivuilta.

Palstoja on tarjolla korkeintaan yksi yhtä hakijaa kohden. Päätöksistä vastaa erillinen arviointiryhmä.

Haun tavoitteena on, että palstat toimivat Oulussa vuonna 2025 järjestettävien asuntomessujen oheiskohteina. Palstan varaamisesta ja vuokraamisesta solmittaisiin tässä tapauksessa erillinen sopimus kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa.

Mahdolliset asuntomessupalstojen mökit voi myydä asuntomessujen jälkeen. Siihen asti palstoja vuokrataan rakentajalle puutarhan ja palstamökin rakentamista varten