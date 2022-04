Hietasaaren siirtolapuutarhan vapaat palstat. Kuva: Oulun kaupunki

Hietasaaren siirtolapuutarhan alueelle on avattu haku vapaana oleville kymmenelle palstalle. Kaikkiaan palstoja on 28. Siirtolapuutarha rakennetaan Vaaskiventien varteen. Alueen toteutuksesta vastaa Hietasaaren siirtolapuutarhayhdistys, joka vuokraa alueen kaupungilta. Yksittäiset palstojen vuokraajat tekevät sopimuksensa yhdistyksen kanssa.

Hakuaikaa palstoille on kolme viikkoa 12.4.–2.5.2022. Hakija voi hakea ainoastaan yhtä palstaa. Hakulinkki on kaupungin verkkosivuilla karttapalvelussa. Palstat arvotaan hakijoiden kesken 3. toukokuuta.

Kaupunki on laatinut rakentamistapaohjeet, joilla huolehditaan siitä, että mökki ja puutarha muodostavat ympäristöön soveltuvan ja aluetta kunnioittavan kokonaisuuden. Palstat ovat noin 300 neliömetrin kokoisia. Palstan pinta-alasta kaksi kolmasosaa on oltava istutuskäytössä ja palstalle on istutettava vähintään yksi hedelmäpuu.

Mökin kerrosala saa olla enintään 40 kerrosneliömetriä. Mökkeihin saa rakentaa viemärin ja käyttöveden sisälle ja pihalle. Wc on kuivakäymälä, jonka tyypin voi valita itse.

Alueen rakentamiskustannukset muodostuvat yhteisrakennuksesta, alueen infrasta, sähkö- ja vesiliittymästä sekä palstamökistä. Mökin arviohinta on 60 000 euroa ja yhteiskustannusten hinta noin 30 000 euroa. Yhteiskustannuksiin on laskettu mukaan siirtolapuutarha-alueelle tuleva yhteisrakennus.