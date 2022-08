Halkoautomaatissa on yhteensä 30 luukkua. Yhteen luukkuun mahtuu suurin piirtein sylillinen polttopuita, ja se maksaa 3,95 euroa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Viime vuoden lokakuussa käyttöön otetusta halkoautomaatti Halkosesta ei ole saanut nuotiopuita sitten kesäkuun.

– Kyllä se on rikki. Tämä Hietasaaressa ollut kappale on prototyyppi, joka on pikkuhiljaa rapistunut, ja jonka korjaaminen on melko vaikeaa. Ongelmana on ollut, että luukut eivät ole auenneet ja olemme sitten joutuneet tekemään rahapalautuksia käyttäjille, kertoo Halkosen kehitysvastaava Jonne Jokitalo Kestävän kehityksen keskuksesta.