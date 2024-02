Yöllä tehty ajanvaraus, pusuemojit puhelimeen tai outo ensitapaaminen.

Nämä ovat esimerkkejä asioista, jotka saavat oululaisen koulutetun hierojan Emman hälytyskellot soimaan.

– Heillä on erilainen katse. He ovat varovaisia. Tilanne on yleensä alusta asti jotenkin teennäinen.

"Heillä" Emma viittaa seksuaalisesti ahdisteleviin asiakkaisiin.

Moni hieroja toimii yksinyrittäjänä vailla työyhteisön antamaa turvaa. Kalevan haastattelema Emma on alkanut epäröidä, onko yksin työskentely enää turvallista. Tekijä: Marleena Maliniemi

Emma ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi.