Honda HR-V on aito SUV-luokan maasturi, mutta matala ikkunalinja ja kattokaiteet (vakiovaruste vasta Advance Style -varustetasossa) tuovat muotoiluun keveyttä ja coupé-korimallin piirteitä. Kuva: Kari Pitkänen

Kolmas kerta toden sanoo. Ensimmäisen Honda HR-V:n ensiesittelystä on yli 20 vuotta. Nyt viimein tuote on kypsynyt tasolle, jolla se voi kilpailla tasaveroisesti muiden saman kokoluokan SUV-maasturien kanssa.

Edellinen HR-V näytti lähinnä sämpylältä, jonka alle oli sijoitettu pyörät. Uudessa on kulmikas kori, jossa vyötärölinja on korkea ja ikkunalinja matala. Keula on nykytyyliin tylppä ja korkea, mutta peräosassa leveä valonauha keventää ilmettä mukavasti.