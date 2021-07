Matkailu puhuttaa mediassa. Sen sanotaan olevan murroksessa. Miten matkailu muuttuu? Murros on suomisanakirjan mukaan ”syvällisen, jyrkän muutoksen kausi, käänne.” Se on erään aikakauden loppu – samalla uuden alku. Se herättää kysymyksiä menneestä ja tulevasta. Mikä on sitten matkailun menneisyyttä, entä tulevaisuutta?

Hidas matkailu on mediassa kuin jännärin sivuilla hiljalleen etenevä mysteeri. Mediassa hidas matkailu mainitaan usein, mutta se määritellään vain harvoin. Se ei ole matkatoimiston esitteistä tuttu eikä sitä voi ostaa Momondosta, ainakaan vielä.