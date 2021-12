Kati Tuomola on tehnyt kansainvälistä huomiota saanutta tutkimusta. Kuva: Suomen eläinlääkäriliitto

Hevosten suuterveyttä tutkineelle eläinlääkäri Kati Tuomolalle on myönnetty Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto.

Tuomolan tutkimuksista on ollut hyötyä myös kansainvälisellä tasolla.

– Tieto on parantunut tietämystä hevosten suuterveydestä Euroopan-laajuisesti ja popularisoinut tieteellistä tutkimusta ansiokkaasti, Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja Maria Wahlfors sanoo.

Tuomola on esitellyt tutkimustaan kansainvälisissä seminaareissa. Tutkimuksen tuloksia on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Ravi- ja kenttähevosten suurvaurioista tehty tutkimus on uutta ja merkittävää kansainvälisesti.

– Palkittava on pelottomasti tarttunut hevosurheilun näkökulmasta arkoihinkin aiheisiin hevosten hyvinvoinnin parantamiseksi, Wahlfors kertoo.