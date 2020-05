Ratsukoille rauhoitettu reitti Kuivasjärven maastossa on kokenut ilkivaltaa, kun reitistä kertovat kyltit on revitty pois ilmeisen tahallisesti. Tämän vuoksi reitille on eksynyt pyöräilijöitä, joiden kohtaamiset hevosten kanssa voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Kuva: Kati Kemppainen