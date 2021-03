Hermanni Aitto-oja

Ajaa snowcrossia kilpaa Pro Lite -luokassa.

Syntynyt vuonna 2003.

Kotoisin Jäälistä.

Opiskelee media-alaaTorniossa.

Oheisharrastuksina lenkkeily ja kuntosali, kesälläfrisbeegolf ja motocross.

Motto: Go big or go home.

Esikuva: oma isä.