Succession tutkailee vallan, politiikan ja perheen kiemuroita ikääntyvän ökyrikkaan mediamogulin ja tämän neljän aikuisen lapsen silmin.

Succession

HBO





Tunnustan: välttelin pitkään Successionia, koska ajatus sikarikkaiden loputtomista juonitteluista ahdisti etukäteen. Kun sitten vilkaisin, se oli menoa. Shakespearelaisten kuningasnäytelmien julmuus, haavoittuvuus ja ironia saivat siinä tuoreen kaiun. Jesse Armstrongin luoma sarja keskittyy varakkaan ja vaikutusvaltaisen Royn perheen valtapeleihin niin, että kotisohvallakin tukka pöllyää. On herkullisen sopivaa, että mediamoguli Logan Royta esittävä Brian Cox on aiemmin tulkinnut sekä kuningas Learia että kannibaalitohtori Hannibal Lecteriä. Kolmannella kaudella Kendall (Jeremy Strong) käy yhden miehen sotaan isäänsä vastaan. Kaikki kiihkeän ja häijynhauskan Successionin tyypit ansaitsisivat maininnan, mutta nimetään nyt yksi: ainoa tytär Shiv (Sarah Snook) on kiehtovan liikkuva nappula Royn perheen shakkilaudalla. Ensiesitys. (USA 2021)

Amerikan presidentti

TV5 klo 22.00





Leskipresidentti Michael Douglas rakastuu lobbari Annette Beningiin. Rob Reinerin romanttinen komedia uskoo vilpittömiin sydämiin kuin Frank Capran klassikot aikoinaan. (USA 1995)