Helsinki

RKP:n Anna-Maja Henriksson kertoi tiistaina jättävänsä puolueen puheenjohtajuuden. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson ei pyri enää jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana vaan jättää tehtävän kesäkuun puoluekokouksessa. Henriksson kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa.

Henriksson ilmoitti tammikuussa asettuvansa ehdolle europarlamenttivaaleissa mutta jätti aikeensa puheenjohtajuuden suhteen auki. Henriksson katsoi aiemmin, että uusi puheenjohtaja voitaisiin valita ylimääräisessä puoluekokouksessa syksyllä, jotta puheenjohtajakisa ei varjostaisi RKP:n kamppailua säilyttää paikkansa europarlamentissa ja hallituksen vaikeita säästöneuvotteluja kehysriihessä.

– En missään vaiheessa sanonut, että jatkaisin puheenjohtajana, jos minua ei valittaisi, Henriksson korosti tiedotustilaisuudessa.

RKP:llä on puoluekokous joka vuosi, joten puheenjohtaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Puolueessa ei yleensä ole ollut tapana haastaa istuvaa puheenjohtajaa, vaan puheenjohtajakisa on käynnistynyt vasta kun vanha puheenjohtaja on kertonut lähdöstään.

Henrikssonin asemaa ovat viime aikoina nakertaneet RKP:n poikkeuksellisen heikot kannatusluvut. Ylen kyselyssä RKP:n tueksi mitattiin helmikuussa 3,4 prosenttia ja HS-gallupissa lukema oli 3,6 prosenttia. Viime kevään eduskuntavaaleissa RKP keräsi äänistä 4,3 prosenttia. Presidentinvaaleihin RKP ei asettanut omaa ehdokasta.

Pietarsaarelainen Henriksson valittiin RKP:n puheenjohtajaksi vuonna 2016. Hän on ennen nykyistä opetusministerin pestiään toiminut oikeusministerinä vuosina 2011–2015 ja 2019–2023.

Mahdollisina seuraajaehdokkaina on mainittu ainakin eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz sekä ryhmänjohtaja Otto Andersson samoin kuin varapuheenjohtaja Henrik Wickström.