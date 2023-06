RKP esittää opetusministeriksi Anna-Maja Henrikssonia. Kyseessä on hänen kolmas ministerikautensa. Kuva: Matti Posio

RKP esittää opetusministeriksi Anna-Maja Henrikssonia, eurooppa- ja omistajaohjausministeriksi Anders Adlercreutzia sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeriksi Sandra Bergqvistia.

Henriksson on toiminut puolueen puheenjohtajana vuodesta 2016 alkaen, ja kyseessä on hänen kolmas ministerikautensa. Henriksson on aiemmin toiminut oikeusministerinä kahden kauden ajan.

Adlercreutz on kolmatta kauttaan Arkadianmäellä aloittava kansanedustaja, joka johti puolueen eduskuntaryhmää viime vaalikaudella.

Bergqvist on puolueen varapuheenjohtaja ja sen ainoa kansanedustaja Varsinais-Suomesta, jota hän edustaa nyt toista kautta.