Pohde tiedottaa varautumisestaan ensi viikolla mahdollisesti alkavaan henkilökohtaisten avustajien lakkoon.

Lakko koskisi toteutuessaan palkkaryhmän A työntekijöitä. Vaativampia tehtäviä suorittavat palkkaryhmän B avustajat jatkavat töitä tavalliseen tapaan.

Myös ammattiliitto JHL:n aiemmin asettama ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sekä hakusaarto jatkuvat koko maassa.

Pohteen vastuulla on järjestää välttämätön henkilökohtainen avustus lakon aikana, vaikka avustus olisi järjestetty työnantajamallilla. Työnantajamalli tarkoittaa, että avustettava on avustajan työnantaja.

Pohde kehottaa avustettavia kysymään avustajalta, onko tämä tulossa töihin lakon aikana. Työntekijän ei ole lain mukaan pakko kysymykseen kuitenkaan vastata.

Lakon aikana työnantaja voi teettää lakossa olevan avustajan töitä toisella henkilöllä. Keikkalaisia, sijaisia tai omaisia on mahdollisuus käyttää sijaistamisessa.

Jos tilanteesta on kysyttävää tai esimerkiksi tarvitaan palveluseteliä sijaisen palkkaamiseen, voi apua kysyä Pohteen henkilökohtaisen avun keskuksesta tai omalta sosiaalityöntekijältä. Jos keskus on kiinni tai asialla on kiire, voi soittaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen.