Kyröntiellä Suomussalmella Kainuussa on sattunut liikenneonnettomuus tänään perjantai-iltana. Kainuun pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan mukaan mukaan kyse on henkilöauton ulosajosta. Autossa on ollut kolme henkilöä onnettomuushetkellä.

Pelastuslaitos sai tapahtuneesta hälytyksen noin kello 18.50. Pelastustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Tiedotteen mukaan paikalla on lisäksi poliisipartio ja kaksi ambulanssia. Toinen ajokaista onnettomuuspaikalla on käytössä.

Ensimmäistä kappaletta ja otsikkoa päivitetty pelastuslaitoksen tiedotteen pohjalta 23.7.2021 kello 19.55.

Korjattu ensimmäistä kappaletta 23.7.2021 kello 19.42.

