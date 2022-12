Kesä on kääntymässä syksyksi ja yöt ovat jo kylmiä. Syvällä maaseudulla Oulun ulkopuolella sijaitsevan pihapiirin ulkorakennuksiin alkaa kerääntyä puolivillejä kissoja ravinnon ja lämmön toivossa.

Leikkaamattomista, vapaasti ulkoilevista lemmikkikissoista alkunsa saanut kissapopulaatio on kasvanut nopeasti hallitsemattoman suureksi. Pihapiirissä vilistää monenikäisiä pentuja. Nuorin niistä on tiikerikuvioinen, viisiviikkoinen rääpäle. Sen hädin tuskin auenneet siniset silmät rähmivät, turkki on likainen ja takussa, korvat punottavat ja vaaleanpunainen, lähes karvaton maha voimakkaasti turvonnut.