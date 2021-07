Viimeaikaiset helteet ovat vaikeuttaneet lemmikinomistajien työtä. Kuumissa olosuhteissa huolehditaan yleensä lemmikin viilennyksestä, jolloin virikkeiden tarjoaminen voi jäädä vähemmälle.

Koirien pitää päästä toteuttamaan lajityypillisiä piirteitä kuumuudesta huolimatta. Tylsistyneestä lemmikistä tulee nopeasti alakuloinen, kerrotaan Mustin ja Mirrin tiedotteessa.

– Hyviä aktivointitapoja helteellä ovat temmoltaan rauhalliset leikit, koirien nuolualustat ja täytetyt puruluut, joita voi pakastaa. Mikäli sisällä on viileää, koiralla voi harjoittaa namietsintää ja normaaleja harjoituksia, eläinten koulutuksen asiantuntija Janica Raudasoja kertoo.

Liiallisesta kuumuudesta tai aktivoinnista voi seurata lämpöhalvaus

Usein kesäisin koirien aktivointi on helpompaa, sillä omistajilla on enemmän aikaa lemmikeilleen. Omistajien on kuitenkin tarkkailtava lemmikkiä leikkien aikana, sillä kaikki koirat eivät osaa hakeutua itse viileään. Erityisesti seurakoirista löytyy yksilöitä, jotka haluavat olla omistajan lähettyvillä, vaikka lämpöhalvaus ei olisi kaukana.

– Lämpöhalvaus voi kehittyä todella nopeasti. Usein ajatellaan, että siihen tarvitaan kahden tunnin lenkki kuumalla säällä, mutta näin ei ole. Lämpöhalvaus saattaa olla minuuteista kiinni, mikäli koira on jo valmiiksi kuumissaan, Raudasoja varoittaa.

– Jos koiralla näyttää olevan kuuma, sillä myös on. Jos koirat pystyvät näyttämään jonkinlaisia tunteita, niin ne myös pitävät paikkansa.

Näin huolehdit koiran aktivoinnista helteillä Kuuntele omaa lemmikkiä. Koirissa on rotukohtaisia eroja lämmönkestävyydessä, mutta rodun sijaan pitää tarkastella yksilöä ja sen mahdollisesti poikkeavaa käytöstä.

Tarjoa ruokavirikkeitä. Pakastetut puruluut ja makuualustat tarjoavat helppoja keinoja koiran viilentämiseen.

Muista rauhallisuus. Hidastempoiset leikit ja runsaat tauot eivät altista lemmikkiä lämpöhalvaukselle. Toisinaan koira haluaa ja sen myös pitää levätä.

Älä pakota koiraa mihinkään. Vaikka uiminen on oiva keino viilentyä, jotkut koirat eivät pidä siitä, eikä niitä pidä pakottaa uimaan.

Ulkoilua lemmikin ehdoilla

Helteillä koiraa kannattaa aktivoida mieluummin sisällä ja lenkkeilyä välttää. Uiminen on hyvä keino koiran ulkoiluttamiseen, mutta senkin parissa pitää olla tarkkana. Esimerkiksi pallo- ja uintileikkien yhdistäminen kohottaa myös lemmikin ruumiinlämpöä.

Toisinaan saattaa olla myös niin kuuma, ettei koira yksinkertaisesti jaksa tehdä mitään. Tällöin aktivoinnin sijaan lemmikin pitää antaa levätä – virikkeitä ja lepoa pitää tarjota tasaisesti.

– Aina kun uusi kesä alkaa, koiran käytöstä pitää tarkastella uudelleen. Vuosi on pitkä aika erityisesti koiran elämässä, Raudasoja huomauttaa.